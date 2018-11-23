Артемовский участковый устоял перед соблазном легких денег и не только не пошел на поводу у нарушителя, но и отказался от взятки, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Находясь с служебном кабинете, фигурант решил дать участковому 15 тысяч рублей взамен уничтожения составленного на него протокола об административном правонарушении за нарушение режима пребывания в России.

Но преступному умыслу не суждено было сбыться - сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о противоправных действиях в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по г. Артему.



Фигуранта признали виновным и посадили в тюрьму на 6 месяцев. Деньги, предназначавшиеся для взятки, забрали в пользу государства.

Таисия Масина