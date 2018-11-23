Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК, член Совета Федерации Людмила Бокова считает, что технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств.

Законопроект об автономном интернете парламентарии объясняют стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

По результатам опроса ВЦИОМ, внедрение автономного Рунета поддерживают лишь 23% россиян. Из них в меньшинстве за выступили люди, пользующиеся Интернетом ежедневно, в большинстве - не пользующиеся Интернетом. В российском сегменте Интернета проект иронично называют «Чебурнетом».

Дмитрий Санников