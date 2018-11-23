Из словесной перепалки дело могло дойти до рукоприкладства, сообщает DEITA.RU.

В преддверии женского дня настроение пассажиров автобуса, который взял людей на остановке общественного транспорта «Мариинский театр» вечером в четверг, 7 марта, было испорчено. А многие представительницы прекрасного пола перепугались не на шутку. Едва отъехав от остановки, водитель стал пересчитывать деньги.

«Вы что делаете, почему нарушаете правила?» – сразу же обратилась к нему одна из пассажирок.

Водитель, не прекратив пересчитывать бумажные купюры, ответил, что не понимает возмущения.

«Вы руль бросили! – уже на повышенном тоне сказала горожанка, - если у вас руки заняты, как вы можете вести машину?»

И на это замечание водитель невозмутимо ответил, что он ничего не нарушает.

«Я что, по телефону разговариваю? Нет, значит, ничего не нарушаю. В правилах сказано, что нельзя разговаривать по телефону, за это штраф. А что нельзя считать деньги – там про это ничего нет».

Диалог привлек внимание других пассажиров, которые также стали высказывать свое возмущение.

«Внимание отвлечено, а сейчас в тоннель заезжаем, случись что – никто не спасется» - сказал молодой человек и решительно направился в водителю.

В итоге, под угрозой рукоприкладства водитель автобуса прекратил пересчитывать деньги и все благополучно проехали тоннель Золотого моста. Но едва выехав на трассу, водитель снова стал пересчитывать деньги. На этот раз мелочь, периодически поглядывая на дорогу и упершись животом в руль.

Поведение водителя возмутило пассажиров настолько, что они разговаривали об этом инциденте, уже выйдя на своих остановках. Действительно, в правилах нет отдельной строки за «пересчет денег», а размер штрафа за разговор по телефону за рулём установлен КоАП в размере 1 тысячи 500 рублей. Но даже при разговоре по телефону хотя бы одной рукой водитель ведет машину, а в данном случае он фактически бросил руль.

Если бы этот случай произошел в Великобритании, например, то его запросто могли бы лишить водительских прав. Как это случилось с 36-летним автомехаником Ричардом Ньютоном, который оштрафован и лишен водительского удостоверения за то, что отпустил руль минимум на 25 секунд. Этот проступок зафиксировала дорожная камера, которая к тому же зафиксировала и превышение скорости до 100 км/ч.

Видимо, ГИБДД во Владивостоке стоит проводить уже не только операции «Телефон». Но и «Деньги». По словам пассажиров, водители общественного транспорта во Владивостоке частенько пересчитывают деньги на ходу автобуса.

Инна Эстрина