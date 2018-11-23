Депутат Думы городского округа Большой Камень постарался заработать обманным путем и попал под суд, сообщает DEITA.RU. В прокуратуре Приморского края сказали, что чиновник осужден по делу о махинациях с земельными участками.

В суде установили: фигурант в поисках прибыли обманным путем купил два земельных участка по заниженной выкупной стоимости.

Он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с искаженной информацией. Чиновник указал на участках объекты недвижимости, которых на самом деле не существует, и это позволило ему приобрести землю по льготной цене.

В дальнейшем участки были проданы лицам, ничего не знающим о незаконном способе приобретения земли предыдущим владельцем.

В результате городскому округу причинен ущерб в размере свыше 880 000 рублей (разница между выкупной и кадастровой стоимостью участков).

Суд назначил виновному 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Чиновник добровольно выполнил требование суда вернуть полученные нечестным путем деньги.

Вынесенный ему приговор считается вступившим в законную силу.

Анастасия Туркова