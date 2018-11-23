Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила снизить цены на цветы 8 марта, сообщает DEITA.RU.

В интервью Агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы заявила, что в честь Международного женского дня каждому мужчине должно быть по карману поздравить своих близких женщин с праздником.

По мнению депутата, отсутствие фиксированных цен и их поднятие продавцами цветов к 8 марта – это очень плохо.

«Я бы хотела, чтобы каждая женщина имела хороший подарок, но я понимаю, что это стоит денег. Сделало бы нам правительство так, чтобы на 8 марта цены на цветы в качестве подарка для женщин понизились на 50%, я была бы рада!», - подчеркнула Тамара Плетнева.

Перед 8 марта и непосредственно в праздник цены на цветы растут. Этим ежегодно пользуются десятки предприимчивых горожан, закупая цветы оптом и торгуя ими в розницу с машин вдоль дорог. «На фейерверках и елках особо не поднялись, на омывайке с нынешней погодой вообще пролетели, теперь будут пытаться торговать тюльпанами», - комментируют предстоящий ажиотаж владивостокцы.



Дмитрий Санников