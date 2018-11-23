Депутат Государственной думы РФ Александр Шерин призвал россиянок выходить замуж за военных, сообщает DEITA.RU.

Такое заявление депутат сделал в связи с регулярно появляющимися в СМИ сообщениями об избиении женщин знаменитостями. Как пишет РИА ФАН, Шерин считает, что военнослужащие ежегодно проходят медкомиссию, все проверены и здоровы. По мнению депутата, военные любят женщин, ценят и уважают.

«Нужно выбирать — быть женой декабриста или выходить в общество, чтоб тебя все фотографировали, все восхищались, какой у тебя крутой муж. Иногда от этих мужей прилетает», - высказал свое мнение парламентарий о конфликтах в семьях знаменитостей.

Дмитрий Санников