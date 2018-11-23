Закон об освобождении собственников домов блокированной застройки от платы за капитальный ремонт рассмотрит Комитет Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Как считает разработчик документа, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей палкин, в таунхаусах отсутствует общедомовое имущество, поэтому нельзя брать плату за содержание и ремонт того, чего нет.

Минстрой РФ в своей экспертной оценке законопроекта уже признал, что дома блокированной застройки не подлежат включению в программы капитального ремонта.

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрит законопроект перед первым чтением 5 марта.

Дмитрий Санников