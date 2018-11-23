Депутаты Государственной Думы 7 марта рассмотрят в первом чтении законопроект, освобождающий от обязанности депутатов муниципального уровня подавать декларации о доходах и расходах, сообщает DEITA.RU.

Разработали законопроект депутаты-единороссы Андрей Марков и Александр Авдеев. Как отмечают разработчики документа, законодательство предусматривает обязанность депутатов всех уровней, независимо от того, работают они на постоянной или непостоянной основе, ежегодно декларировать данные о своих доходах и расходах и обязательствах имущественного характера. Также эти сведения они должны предоставлять в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. За несвоевременную подачу деклараций могут лишать мандатов.

Вместе с тем, депутаты представительных органов муниципальных образований, исполняющие свои обязанности на непостоянной основе, не получают заработную плату в представительных органах. Многие из них возглавляют предприятия или другие организации, активно занимаются общественной деятельностью, проводят благотворительные и другие социально значимые мероприятия, находятся в постоянном взаимодействии с местным населением.

Накануне стало известно, что полномочия 38 депутатов представительных органов местного самоуправления Приморского края были прекращены досрочно. Народными избранниками не были представлены сведения о наличии в собственности объектов недвижимого имущества, транспортных средств, об открытых банковских счетах и размещенных на них денежных средствах.

Дмитрий Санников