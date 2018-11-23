Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик и депутат Алексей Викдоров посетили детский сад №130, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы Владивостока.

Поводом для повышенного внимания депутатов к этому дошкольному учреждению стали обращения родителей.

«Осенью прошлого года стали поступать обращения от родителей по вопросам бытовых условий содержания детей в детском саду, в частности по отоплению, наличию постельных принадлежностей, состоянию мебели, туалетных комнат. Мы с депутатом Людмилой Таран побывали в учреждении, зафиксировали недостатки, провели встречу с руководством детского сада, обратились в администрацию города. Сегодня ситуация кардинально изменилась», - рассказал депутат Алексей Викдоров.





Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 130 общеразвивающего вида г. Владивостока» Виктория Корнилова сообщила депутатам, что детскому саду в этом году исполнится 55 лет, в настоящее время его посещают 140 детей. В целях улучшения бытовых условий в здании поменяли батареи, сантехнику, сделали новые полы, обновили детскую мебель, приобрели новые подушки.





Депутаты осмотрели детские площадки, игровые комнаты, спальни, раздевалки, пищеблок, поговорили с сотрудниками детского сада.

«Сегодня мы видим, что в детском саду созданы нормальные условия для пребывания детей. В хорошем состоянии поддерживается инфраструктура детского сада. Мы увидели довольных и улыбчивых детишек, что очень важно, так как психологическое состояние ребенка это один из важных факторов, наряду с питанием, бытовыми условиями», - отметил Андрей Брик.





В ходе встречи председатель Думы города Владивостока подчеркнул необходимость больше уделять внимания созданию условий для творческого развития детей. Также участники встречи затронули вопрос ремонта подпорной стены.

«Эти вопросы мы будем держать на контроле. Наша задача совместно обсуждать и решать актуальные вопросы, чтобы в детских садах были созданы комфортные условия для пребывания детей, их безопасности, физического и интеллектуального развития», - прокомментировал Андрей Брик.

Дмитрий Санников