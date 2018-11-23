Депутаты Думы города Владивостока внесли первую в этом году корректировку в городской бюджет. Увеличение городского бюджета в 2019г планируется до 20 млрд, сообщает DEITA.RU.

13 вопросов рассмотрели парламентарии в ходе очередного заседания Думы, которое прошло 28 февраля. Основным в повестке стало внесение изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2018 №68-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Депутаты утвердили поправки в доходную и расходную часть городского бюджета. Как пояснила первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая, пересмотр бюджета вызван изменением объема безвозмездных поступлений, увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.

«Это первая в этом году корректировка бюджета Владивостока. Она связана с поступлением краевых средств в размере 3,7 млрд рублей, которые пойдут на развитие Владивостока. Таким образом, с учетом налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ план по доходам на 2019 год увеличен на сумму 4 млрд 32 млн и составит 17 млрд 28 млн рублей», - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, это говорит о том, что на модернизацию Владивостока направлены серьезные средства: «Это не может не радовать. Основная часть средств будет направлена на образование, в том числе на повышение зарплат учителей. Кроме того, в городе будет развернуто масштабное дорожное строительство – более 1 млрд рублей предусмотрено на ремонт и строительство дорог, в том числе межквартальных. Будут выделены дополнительные субсидии на приобретение нового водного и, что важно, пассажирского транспорта. Также мы ожидаем поступления средств на массовую закупку новых автобусов, которая коренным образом поменяет транспортную систему и качество транспортного обслуживания во Владивостоке. В том числе 200 млн рублей запланировано на приобретение техники, в основном для уборки улиц, что позволит содержать город в чистоте и порядке. Не актуальное для нынешнего сезона оборудование пригодится следующей зимой», - перечислил запланированные бюджетные расходы Владимир Исаков.





Дума города Владивостока приняла проект МПА в первом чтении, которым определены полномочия органов местного самоуправления в области регулирования земельных отношений.

Внесение изменений в Устав города Владивостока обусловлено необходимостью приведения положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством Приморского края. Это связано с тем, что 1 января 2019 года вступил в силу Закон Приморского края № 402-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области регулирования земельных отношений». Данным Законом Приморского края в Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» были внесены изменения. Таким образом, полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляются органами местного самоуправления.

В числе других вопросов, депутаты утвердили перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность РФ.

«Речь идет о передаче в федеральную собственность земельного участка на острове Русский в поселке Рында. В пользование «Институтом химии ДВО РАН», - пояснил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев.

Андрей Горюнов