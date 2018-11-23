Около 21 миллиарда рублей выделено на развитие туризма в России, сообщает DEITA.RU.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет», средства выделены в рамках госпрограммы «Культура и туризм 2019-2021».

Накануне представители российских регионов предложили сформировать единый перечень портов и пунктов захода для иностранных круизных судов на территории Дальнего Востока.

Это предложение содержится в итоговой резолюции пленарного заседания по вопросам формирования Стратегии развития туризма до 2035 года, которое прошло на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Дмитрий Санников