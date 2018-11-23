Выяснилось, что воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре кормили фальсифицированным сливочным маслом, сообщает DEITA.RU.

Специалисты ФГБУ "Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" провели исследование проб «Крестьянского» масла сладко – сливочного, с массовой долей жира 72,5%. В проверенных партиях производителя из Щелковского района Московской области выявлены нарушения ГОСТ 32261-2013, жирно-кислотный состав.

Пробы для проведения исследования были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора в детском доме Комсомольска-на-Амуре.

Как объясняют специалисты, в ходе лабораторных испытаний проб обнаружено несоответствие жирно-кислотного состава, что свидетельствует о наличии жиров растительного происхождения.

Результаты исследований внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и отправили срочным донесением в Россельхознадзор. Информацию довели до владельца партий.

Ирина Петрова