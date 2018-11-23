Спасенная из захламленной московской квартиры девочка-маугли начала общаться. Об этом сообщил главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, информирует DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

По словам врача, девочка откликается на свое имя и охотно идет на контакт. Османов предположил, что замкнутость ребенка является временным явлением, которое возникло в результате хронического стресса.

Напомним, 10 марта сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь в трехкомнатную квартиру, которая расположена в доме на Ленинградском шоссе в Москве. Помещение было завалено мусором, стекла на окнах залеплены грязью, а часть мебели сломана. В квартире была обнаружена пятилетняя девочка с признаками анорексии и отсутствием социальных навыков.



Михаил Грач