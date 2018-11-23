Виновные в падении 4-летней девочки в колодец в Вилючинске будут строго наказаны, об этом DEITA.RU сообщает региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, неприятная история случилась 2 февраля. Девочка вместе с мамой гуляла на улице Спортивной около домов № 2, 3 и 4. В 12 часов 20 минут по местному времени она через проталину, образовавшуюся в снегу, провалилась в колодец.

Отмечается, что открытый люк не был виден. Высота утрамбованного снежного покрова составляла порядка 1,5 метра.

Ребенок оказался в ледяной жидкости по грудь. Серьезных травм он не получил.

На данный момент все виновные выявлены. Прокуратура настаивает на привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Ранее неоднократно сообщалось, что в колодец провалился человек. Чаще всего это дети, которые по невнимательности оступались и оказывались в колодце.

Екатерина Брязгунова