23-летняя москвичка выставила своего новорожденного ребенка на продажу в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Она разместила объявление о якобы поиске приемных родителей для дочери, при этом указав, что новым родителям необходимо передать ей 1 млн рублей. На объявление откликнулась женщина, которой отдали ребенка, получив за это деньги.

В настоящее время мать, пишет РГ, задержана и уже дала признательные показания. Вскоре девушке предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Таисия Масина