Девушки устроили драку на дороге возле "Калина молл"
Две девушки не поделили дорогу возле торгового центра "Калина молл" во Владивостоке, но цивилизованно решить данный вопрос не смогли, сообщает DEITA.RU.
Обе вышли из своих автомобилей и затеяли драку прямо посреди проезжей части на глазах многочисленных очевидцев. Примечательно, что рядом с одной из дерущихся стоял ребенок и наблюдал происходящее.
К счастью вовремя подоспевшие неравнодушные граждане разняли девушек. В результате происшествия, пишет dps_vl никто не пострадал.
Напомним, ТЦ "Калина молл" открылся совсем недавно, однако уже успел прославиться не только гигантскими пробками, но и инцидентами посерьезнее. Так, в день открытия нового торгового центра там избили молодого человека. Врачи диагностировали у 18-летнего молодого человека ушиб мягких тканей лица и оказали ему необходимую помощь.
Таисия Масина