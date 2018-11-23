Две девушки не поделили дорогу возле торгового центра "Калина молл" во Владивостоке, но цивилизованно решить данный вопрос не смогли, сообщает DEITA.RU.

Обе вышли из своих автомобилей и затеяли драку прямо посреди проезжей части на глазах многочисленных очевидцев. Примечательно, что рядом с одной из дерущихся стоял ребенок и наблюдал происходящее.

К счастью вовремя подоспевшие неравнодушные граждане разняли девушек. В результате происшествия, пишет dps_vl никто не пострадал.

Напомним, ТЦ "Калина молл" открылся совсем недавно, однако уже успел прославиться не только гигантскими пробками, но и инцидентами посерьезнее. Так, в день открытия нового торгового центра там избили молодого человека. Врачи диагностировали у 18-летнего молодого человека ушиб мягких тканей лица и оказали ему необходимую помощь.

Таисия Масина