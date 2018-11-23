Девушку 1997 года рождения, проживающую в поселке Смоляниново по ул. Переулок Школьный, разыскивают в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Она ушла из дома 15.02.2019 и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что разыскиваемая страдает психическим заболеванием, ввиду чего может стать жертвой преступления.





Всех, кто располагает сведениями о её возможном местонахождении, просят сообщить по телефону 89247240030.

Многие жители Приморья отметили, что часто видят девушку гуляющей, к примеру, по Большому Камню, а также в Шкотово, где она тоже время от времени появляется.

Таисия Масина