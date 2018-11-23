Пользовательницы Twitter поделились «худшим опытом работы в индустрии, где доминируют мужчины». В ответ на просьбу микроблогера с ником gaychel они оставили сотни комментариев, в которых пояснили, что делает работу в мужском коллективе невыносимой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Bored Panda.

«Хорошо, дамы, какова ваша худшая история о работе в индустрии, где доминируют мужчины? Моя, вероятно, когда субподрядчик сказал мне, что хотел бы, чтобы мой жилет был короче, чтобы он мог видеть мой зад, а затем схватил меня за руку в поисках обручального кольца», — начала автор дискуссии.

Другим достойным претендентом на звание «худшего опыта работы» с мужчинами она назвала случай, когда ее компания выиграла тендер по осуществлению работ для протестантской церкви. Мужская команда проекта начала шутить о необходимости сделать балконы достаточно устойчивыми, чтобы удержать «афроамериканцев, прыгающих вокруг, восхваляя Господа».

В ответ на призыв gaychel девушки пожаловались на сексизм и менсплейнинг. Подруга женщины-строителя, рассказала, как над ее приятельницей издеваются коллеги по стройке мужского пола. Один из них каждый раз, когда ее видит, снимает штаны и трясет пенисом, предлагая его пососать.

Микроблогер с ником Crisptuna припомнила случай, когда ее попытался приструнить мужчина-пастор. Он пришел в кафе, в котором она работает, и начал жаловаться ее коллеге-мужчине на то, что та носит облегающие леггинсы, которые, как он считал, пробуждают в сотруднике «нечистые мысли». Он захотел пожаловаться на неподобающий внешний вид начальству девушки и попал в неловкую ситуацию, узнав, что она и есть начальник в заведении.



Михаил Грач