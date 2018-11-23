Source РИА ФАН
Дипломатов США выгоняют из Венесуэлы, сообщает DEITA.RU.
Власти страны требуют, чтобы представители дипмиссии покинули страну в течение 72 часов.
В требовании отмечается, что пребывание послов угрожает безопасности и целостности страны.
Напомним, в конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу.
США в свою очередь отметили, что все послы в скором времени будут вызваны домой, их безопасность будет обеспечена.
Василий Кучин
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