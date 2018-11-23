В пяти российских регионах страны безработица среди молодежи особенно высока, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов.

В Республике Саха (Якутия) неработающих выпускников вузов 20-24-х лет - 73,8 процента, в Мурманской области - 62 процента, Астраханской - 54,7 процента, Хакасии - 54,5 процента, Смоленской области - 53,8 процента.

Причиной названо отсутствие рабочих мест или то, что полученные молодыми людьми дипломы не востребованы.

Павел Смелов добавляет также, что с возрастом найти работу становится всё труднее.

При этом в Министерстве труда и социальной защиты населения РФ утверждают, что ситуация на рынке труда стабильна, и безработных в стране - 4,7-4,8% - как и в 2018 году. Это составляет около 1% от численности всего экономически активного населения.

Анастасия Туркова