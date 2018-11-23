В Хабаровском крае 12 марта руководитель дополнительного офиса банка была арестована за похищение 4,6 миллиона рублей, передает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина предложила знакомому свои услуги как персонального менеджера и ведение личного счета. Она подделывала подпись клиента, составляла фиктивные документы и неоднократно снимала деньги с его счетов. Помимо этого, мошенница оформила на заявителя вклад и приняла от него деньги, при этом положив на счет меньшую сумму. Убыток потерпевшего составил 4,4 миллиона рублей, 50 тысяч и 197 тысяч рублей

Украденные суммы женщина тратила по своему усмотрению.

На мошенницу заведено уголовное дело.

Анастасия Туркова