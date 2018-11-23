В Приморье обнаружена кишечная палочка в кондитерских изделиях одной из частных кондитерских фабрик, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как рассказали в ведомстве, специалисты провели исследования проб партий кондитерских изделий. В них были выявлены нарушения техрегламента, в частности обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Наличие кишечной палочки говорит о том, что сырье при изготовлении подвергалось недостаточной термической обработке. Также возможно, что персонал плохо мыл оборудование или неправильно хранил ингредиенты.

Стоит отметить, что все исследования провели по просьбе владельца фабрики.

Екатерина Брязгунова