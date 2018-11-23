За присвоение бюджетных средств осужден директор управляющей компании «Чистый город» в Чите, информирует DEITA.RU. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, добавив, что обвиняемый считает себя правым.

В суде установили, что директор предоставлял документы с недостоверными сведениями о фактических затратах. Городской бюджет понес ущерб в 370 тысяч рублей из-за семи актов мошенничества.

Свою вину подсудимый не признал, несмотря на предоставленные доказательства. Забайкальский краевой суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Анастасия Туркова