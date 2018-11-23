Уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера МУП "Водоканал", обвиняемых в хищении бюджетных средств при строительстве Тунгусского водозабора, отправлено в суд, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Руководитель предприятия обвиняется в совершении растраты и организации растраты чужого имущества в особо крупном размере, совершенных с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершениям им преступления. Главный бухгалтер предприятия обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» совместно со своим заместителем и главным инженером предприятия, а также двумя представителями иностранной компании и хабаровским предпринимателем растратили сначала более 19 млн рублей из бюджета Хабаровска, затем более 144 миллиона рублей, а позднее еще 26 миллионов.

Также директор указанного муниципального предприятия совместно с другими подчиненными получил в виде коммерческого подкупа 28 млн рублей от предпринимателя, поставлявшего комплекты оборудования по завышенной цене.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, наложен арест на имущество обвиняемого – денежные средства, ценные бумаги, транспортные средства, недвижимое имущество.

Уголовное дело прокуратура края направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Таисия Масина