Депутаты Думы города Владивостока подарили мебель для Музея боевой славы дивизии, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Думы.

Дивизия морской пехоты обратилась к депутатам Думы с просьбой оказать помощь в приобретении столов и стульев для Музея боевой славы. Благодаря личному участию председателя Думы города Владивостока Андрея Брика мебель для музея была приобретена. 22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества председатель комитета по городскому хозяйству Думы Наталья Войновская передала командиру 155 отдельной бригады морской пехоты полковнику Зюбе Александру Павловичу и заместителю командира по военно-политической работе подполковнику Ягину Игорю Викторовичу комплект мебели для музея.





От имени депутатов и председателя Думы города Владивостока Наталья Войновская поздравила военнослужащих с праздником - Днем защитника отечества: «Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мирное небо над головой и уверенность в завтрашнем дне. Этот праздник всегда был символом мужества, самоотверженности и преданности своей Отчизне! И особые поздравления и слова благодарности, конечно, в адрес профессиональных военных, ветеранов! Пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии и любовь к Родине, а дом будет надежным тылом.

Желаю крепкого здоровья, стабильности, благополучия и успехов во всех начинаниях! Всем, кто встречает этот праздник в кругу близких, и тем, кто находится на боевом посту, всегда оставаться настоящими защитниками! Пусть нас всегда объединяет гордость за свое Отечество!».

Дмитрий Санников