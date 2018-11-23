Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова обвинили в США в отмывании денег и получении взяток на 865 миллионов долларов, сообщает DEITA.RU.

Каримова обвиняется в использовании служебного положения для вымогательства и получения взяток от трех крупных телекоммуникационных компаний. После этого она, по версии следствия, отмыла полученные деньги через финансовую систему США, пишут Известия.



Известно, что на данный момент Каримова, отбывающая на родине наказание по нескольким статьям, переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий ограничения свободы.

Таисия Масина