Жители России могут не заметить роста зарплат, сообщает DEITA.RU.

По данным регулятора, годовой темп прироста номинальной̆ заработной̆ платы россиян продолжил замедляться и составил 5,2%.

В ЦБ делают вывод, что это обусловлено приближением трудовых компенсаций работников социальной̆ сферы и культуры к целевым значениям. Таким образом, влияние исполнения «майских указов» на годовой прирост заработной платы уменьшается, делятся аналитики. Отмечая ускорение инфляции, которая сказалось на динамике реальной заработной платы. Ее годовой прирост замедлился до 0,2% – минимума с середины 2016 года. Центробанке указывают, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения и вовсе прекратился. Так январе 2019 года они снизились на 1,3% в годовом выражении.

Отметим, что в то же время общая задолженность россиян по кредитам за минувший год выросла до рекордной суммы - 14,86 триллиона рублей.

По расчётам экспертов, средний долг одной российской семьи на сегодня составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тысячи рублей.

Андрей Горюнов