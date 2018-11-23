Курс американской валюты не опустится ниже 65 рублей за доллар, об этом заявили аналитики «Универ Капитал», сообщает DEITA.RU.

Несмотря на вполне позитивную обстановку - благоприятную конъюнктуру на рынке нефти, уплату налогов и т.д, доллар не оправдает надежд многих россиян на существенное снижение. По словам специалистов, курс может ненадолго опустить ниже этой отметки, однако затем тут же последует коррекция. Эксперты уверены: окончание налогового периода, рост выплат по внешнему долгу в марте-апреле, а также возможные санкции не допустят укрепления рубля.

Кроме того, эксперты спрогнозировали курс доллара на март - согласно всем прогнозам он составит 68-69 рублей.

Тем временем на официальных торгах Центробанка, курс доллара на завтра, 26 февраля, составил 65,25 рубля, а евро - 74,09 рубля.

Таисия Масина