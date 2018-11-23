Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании регионального парламента поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ «О государственной социальной помощи», сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Документ касается определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и направлен на повышение материального обеспечения и уровня жизни неработающих пенсионеров.



Поскольку изменения вносятся в положения закона, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, региональным парламентам необходимо направить отзыв на законопроект и свои предложения для рассмотрения его во втором чтении.



Устанавливаемая и выплачиваемая социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ является одной из мер социальной помощи, направленных на борьбу с бедностью такой социально незащищенной категории граждан, как неработающие пенсионеры.



Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ.



«Речь идет о том, чтобы те дополнительные выплаты, которые осуществляются пенсионерам, не уменьшали региональную доплату к пенсии, которая платится на территории. В связи с этим неработающим пенсионерам до 1 июля 2019 года должен быть произведен перерасчет суммы недополученной в текущем году. То есть все те доплаты, которые осуществляются, они будут идти сверх прожиточного минимума пенсионера. Раньше они включались в совокупный доход. Напомню, что прожиточный минимум пенсионера в России установлен в размере 8846 рублей, в Приморском крае - 9 988 рублей, все доплаты будут начисляться сверх этой суммы», - пояснил председатель Комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Накануне стало известно, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума Государственная Дума рассмотрит 12 марта.



Дмитрий Санников