Талия Минуллина, глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, получила в подарок на 8 Марта от молодого человека дорогой автомобиль, сообщает DEITA.RU.

По словам чиновницы, теперь она не знает, что делать с таким дорогим подарком, так как, по закону, она не имеет права его принять.

Напомним, по закону российские чиновники не имеют права получать подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей. В случае если дорогой подарок все-таки сделан, его необходимо передать в собственность государству. Только после этой официальной процедуры человек, находящийся на службе, может его выкупить. Исключением составляют те подарки, которые связаны с протокольными мероприятиями, командировками или другими официальными событиями.

Справедливости ради отметим, Porsche Cayenne 2012 года выпуска в Казани продается за 1 миллион 950 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова