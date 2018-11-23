Дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке на спуске с улицы Баляева на Луговую, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Как сообщают очевидцы, автомобиль Toyota Prius сбил дорожного рабочего, который перебегал дорогу.



Пострадавшего доставила в реанимацию подоспевшая на вызов карета скорой помощи. Подробности произошедшего выясняются.

Накануне оторванное колесо едва не привело к аварии в районе поселка Нового в Приморье.

Дмитрий Санников