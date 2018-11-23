Source Экипажи ДПС
Дорожно-транспортное
происшествие произошло во Владивостоке на спуске с улицы Баляева на Луговую,
сообщает DEITA.RU по
материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».
Как сообщают очевидцы, автомобиль Toyota Prius сбил дорожного рабочего, который перебегал дорогу.
Пострадавшего доставила в реанимацию подоспевшая на вызов карета скорой помощи. Подробности произошедшего выясняются.
Накануне оторванное колесо едва не привело к аварии в районе поселка Нового в Приморье.
Дмитрий Санников
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