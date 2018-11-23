Когда-то за порядком на дорогах, выписывая штрафы, следили только сотрудники Госавтоинспекции. Потом появились камеры автоматической фиксации. Поводом для рассмотрения дел были и обращения граждан. Сейчас же, с разработкой и внедрением нового мобильного приложения для смартфонов под рабочим названием «Народный инспектор», количество обращений граждан в ГИБДД значительно увеличится. Но что же это: «стукачество» или активная гражданская позиция? – выясняло DEITA.RU.

По мнению доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксаны Васильевой, у каждого явления всегда можно обнаружить две стороны. Именно в связи с этим достоинства и недостатки имеет и законодательная инициатива по внедрению мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД в обиход рядового гражданина.

«Безусловно, ее следует расценивать как гражданскую позицию, тем более, что такая конституционная обязанность как соблюдение законов распространяется на всех лиц, вне зависимости от гражданства, должностного или материального положения. С этой точки зрения небезразличные граждане, в рамках своих полномочий и компетенций с помощью мобильного приложения и видеофиксации правонарушений «дорожными хамами» смогут содействовать их выявлению и пресечению. При таком подходе в выигрыше остается и государство, поскольку увеличение числа зафиксированных правонарушений влечет наложение штрафов, а, следовательно, обуславливает пополнение бюджета субъекта», - говорит Оксана Васильева.

«С другой стороны, каждому из нас знакомо извечное противостояние «водитель – пешеход». Именно тот факт, что здесь не исключается человеческий фактор позволяет расценивать подход видеофиксации правонарушений через мобильное приложение как форму стукачества, а иногда и мести под прикрытием гражданской позиции. Наглядно это может проявляться, например, в регулярной и даже ежедневной фиксации мелких правонарушений водителя, с кем у инициатора съемки конфликт, неприязненные отношения», - отмечает Оксана Васильева.

«Анализ этих двух подходов однозначно позволяет сделать акцент на то, что любительские записи нарушений должны подвергаться тщательному анализу и проверке. Думается, что узаконение мобильных приложений фиксации правонарушений ПДД породит множество вопросов, в том числе спорного характера. В совокупности с этим, применяемый сегодня так называемый «конвейерный», автоматизированный подход к выписыванию штрафов приведет еще большему проценту ошибок. Вместе с тем процедура оспаривания гражданином выписанного ему штрафа за нарушение ПДД на основе заявления через мобильное приложение в законопроекте не прописана. И несмотря на то, что в настоящее время автомобилистов, оспаривающих штрафы в суде крайне мало, это вовсе не означает, что желающих оспорить штрафы, поводом которых стала фиксация нарушения через мобильное приложение не будет вовсе», - считает Оксана Васильева.

Дмитрий Санников