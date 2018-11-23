Перед главным дальневосточным дерби произошла стычка фанатов, сообщает DEITA.RU.

Незадолго до начала главной футбольной битвы Дальнего Востока, в районе стадиона «Динамо» произошла драка фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА». Ввиду значительного численного перевеса одна из групп легко разогнала другую.

В матче 26 тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ «Луч» встречается со своим извечным и самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА».

Несмотря на то, что «Луч» играет на своем поле и в турнирной таблице находится выше хабаровчан, фаворитом предстоящего матча букмекеры считают гостей: ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,5, тогда как на успех хозяев - 3,2.

Дмитрий Санников