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Во Владивостоке спасены на пожаре 13 человек, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В среду, 13 марта, в 4 часа 20 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что в жилом доме на улице Днепровской начался пожар. Через две минуты пожарные расчеты прибыли на место происшествия.
Вскоре удалось установить, что в коридоре пятого этажа горят хозяйственные вещи, в том числе бытовая техника и мебель. Наблюдалось сильное задымление и повреждение электропроводки.
Из отрезанных огнем квартир на свежий воздух вывели 13 человек. Двоих граждан, получивших травмы, спасатели передали медика.
Пожар удалось потушить только в 7 часов 58 минут.
Екатерина Брязгунова
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