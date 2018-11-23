Во Владивостоке спасены на пожаре 13 человек, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В среду, 13 марта, в 4 часа 20 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что в жилом доме на улице Днепровской начался пожар. Через две минуты пожарные расчеты прибыли на место происшествия.

Вскоре удалось установить, что в коридоре пятого этажа горят хозяйственные вещи, в том числе бытовая техника и мебель. Наблюдалось сильное задымление и повреждение электропроводки.

Из отрезанных огнем квартир на свежий воздух вывели 13 человек. Двоих граждан, получивших травмы, спасатели передали медика.

Пожар удалось потушить только в 7 часов 58 минут.

Екатерина Брязгунова