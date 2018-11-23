Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уволил зампредов «Газпрома» Александра Медведева и Валерия Голубева, сообщает DEITA.RU.

Медведев отвечал в "Газпроме" за внешний рынок, Голубев - за внутренний.

Как уточнили в компании, Медведев займется работой в Международном деловом конгрессе и в футбольном клубе «Зенит».

Валерий Голубев от комментариев отказался.Претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было. «Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части», - пишет РБК, ссылаясь на высокопоставленный источник в "Газпроме".

Напомним, ранее выяснилось, что у ПАО "Газпром" похитили природный газ на 30 миллиардов рублей. Обыски прошли в 11 городах России. По делу проходят пять фигурантов: отец арестованного накануне сенатора от КЧР Рауфа Арашукова Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.



Таисия Масина