Индийские и пакистанские военные обстреляли позиции друг друга в регионе Кашмир, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд, пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур.

В последнее время обстановка в Кашмире — регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, существенно обострилась. Международное сообщество обеспокоено ухудшением отношений между двумя ядерными державами и призывает стороны к сдержанности.

«Только недавно Индия и Пакистан вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества и уже создают проблемы для ее авторитета», - комментируют эксперты.

Дмитрий Санников