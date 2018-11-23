В понедельник, 11 марта, будет перекрыто движение транспорта на подъезде к селу Тереховка со стороны федеральной дороги Хабаровск — Владивосток, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края. Проезд в населенный пункт будет доступен только со стороны Уссурийска и Раздольного.

Причиной перекрытия движения стал небезопасный путепровод через железнодорожные пути на седьмом километре подъезда к Тереховке.

Движение будет открыто только после того, как проведут ремонтные работы на данном участке.

Отметим, со стороны Уссурийска в Тереховку можно проехать по дороге через Красный Яр. Со стороны Владивостока — через Раздольное и Оленевод.

Екатерина Брязгунова