Весенние ограничения на дорогах Приморья начнут действовать с 15 апреля, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

С 15 апреля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края вводятся весенние ограничения движения транспортных средств. Срок действия – один месяц.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, такие ограничения вводятся в регионе ежегодно. Это связано с наступлением неблагоприятных природно-климатических условий и снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог.



«Весенние ограничения начнут действовать с 15 апреля и будут распространяться на движение транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси», – отметили в ведомстве.

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в период временного ограничения движения для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 10 тонн на ось и 11,5 тонн на ось, составит: для одиночных осей – 6 тонн, для двухосных тележек – по 5 тонн и для трехосных тележек – по 4 тонны. Для дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 6 тонн на ось: для одиночных осей – 5 тонн, для двухосных тележек – по 4,5 тонны и для трехосных тележек – по 3,5 тонны.

Михаил Грач