Двое несовершеннолетних погибли в серьезных ДТП, которые произошли в разных районах Приморья в выходные дни, сообщили DEITA.RU в краевой госавтоинспекции.

В ночь с пятницы на субботу в Чугуевском районе края погиб 16-летний подросток, который взял без разрешения родителей семейный автомобиль. Не справившись с управлением, мальчик врезался в дерево.

В воскресенье днем в Надеждинском районе под колесами автомобиля скончалась 8-летняя девочка. Ребенок с друзьями ходил в магазин, расположенный через дорогу от дома. Мать погибшей находилась дома.

По данным госавтоинспекторов, с начала года в Приморском крае на 14% возросло число автоаварий с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет, всего зафиксировано 55 таких ДТП. В результате 3 несовершеннолетних погибли и 59 получили травмы.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не забывать о том, что дорога – зона повышенной опасности. Взрослым необходимо самим безукоризненно соблюдать Правила дорожного движения, а также должным образом контролировать подростков и ни в коем случае не разрешать им самостоятельно садиться за руль, в том числе мототехники. Дети часто остаются предоставленными сами себе, а это может стать причиной дорожной трагедии.

Дмитрий Санников