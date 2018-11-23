Жительница приморского города Большого Камня пожаловалась на антисанитарию в зале местного Дворца культуры, где занимаются дети танцами и гимнастикой, сообщает DEITA.RU.

Судя по видеозаписи, присланной в редакцию, зал, действительно, давно требует ремонта. Стены не просто обшарпаны, с них содрана даже обветшалая краска. По всему залу валяются стройматериалы.





«Наши дети занимаются во Дворце культуры в таких условиях. Полная антисанитария. Администрация Дворца культуры писала и в нашу администрацию, и начальнику департамента образования. Результатов ноль. Сказали, что в планах только на 2022 год, но извините меня, у нас по договору прописано, что дети должны заниматься в соответствующих условиях. На данный момент назвать эти условия, приемлемыми для занятий, конечно, не видим смысла», — уверяет жительница Большого Камня.

Екатерина Брязгунова