В Приморье продолжают гореть леса, сообщает DEITA.RU.

Поездка жительницы Дальневосточной столицы из Владивостока в Лазовский район выдалась в буквальном смысле жаркой. В Шкотовском районе горит лес. По дороге от Шкотово до Новой Москвы видны пожары или уже сгоревшие поля и участки леса.

«В одном месте огонь дошёл до дороги, которая не пустила пал распространяться дальше. Многие очаги возгорания находятся вблизи населённых пунктов. Всё в дыму, дышать нечем», — рассказывает Юлия.

Также она отметила, что от Сергеевки небо стало немного проясняться, дышать стало легче.

По словам девушки, печальная участь обошла Лазовский район, в котором находится заповедник.

Напомним, согласно данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, превышение гигиенических нормативов оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ в атмосферном воздухе не регистрируется.

Екатерина Брязгунова