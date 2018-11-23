Житель города Лесозаводска поехал в Пожарский район устраиваться на работу в местную лесозаготовительную компанию. Однако, напившись по дороге, он передумал работать и решил вернуться домой. Сделать он это решил не абы на чем, а на внедорожнике мастера компании, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Он проник в комнату, где спал автовладелец и завладел ключами от джипа.

Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, соискатель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина получила повреждения.

Сбежав с места происшествия, фигурант на попутном транспорте смог доехать до места своего жительства, где и был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого потерпевший подал иск о причинении ущерба на почти 300 тысяч рублей. Дело отправлено в суд.

Таисия Масина