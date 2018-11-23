Минэкономразвития предложило новую методику оценки эффективности работы губернаторов, сообщает DEITA.RU.

Их оценят по качеству дорог в регионе. По предложенной системе главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог. Самые высокие баллы положены за выполнение плана более чем на 90 процентов, пишут Ведомости.

Текущий ремонт дорог должен проводиться за счет регионального бюджета.



Жители Приморья такую инициативу одобрили: "Давно пора задуматься о мотивации чиновников. План-факт. И проверка на прочность и вшивость факта", не преминув отметить: "Судя по состоянию дорог в Приморье, губернатора уже можно снимать с должности", "А судьи кто? Если один руководитель ГИБДД объявил, что ямы на дорогах это инженерные сооружения в виде лежачих полицейских против стритрейсеров, наверное на эти ямы весь бюджет Владивостока из года в год тратят".

Таисия Масина