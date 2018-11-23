Алексей Казаков, возглавлявший в бытность Миклушевского
департамент информационной политики Приморья, получил повышение в другом регионе ДФО. Он стал первым заместителем
руководителя администрации губернатора Забайкальского края, сообщает DEITA.RU.
Соответствующее распоряжение подписано вице-премьером краевого правительства Евгением Орачевским. Казаков будет курировать в Забайкалье внутреннюю и информационную политику региона, а также местное самоуправление.
Примечательно, что из известных приморской общественности деятелей в Забайкалье уже перебрались такие экс-сотрудники команды Миклушевского, как Сергей Нехаев и Денис Бочкарев.
Дмитрий Шевченко
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