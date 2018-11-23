Алексей Казаков, возглавлявший в бытность Миклушевского департамент информационной политики Приморья, получил повышение в другом регионе ДФО. Он стал первым заместителем руководителя администрации губернатора Забайкальского края, сообщает DEITA.RU.



Соответствующее распоряжение подписано вице-премьером краевого правительства Евгением Орачевским. Казаков будет курировать в Забайкалье внутреннюю и информационную политику региона, а также местное самоуправление.

Примечательно, что из известных приморской общественности деятелей в Забайкалье уже перебрались такие экс-сотрудники команды Миклушевского, как Сергей Нехаев и Денис Бочкарев.

Дмитрий Шевченко