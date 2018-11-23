Бывшие соотечественники смогут получить «дальневосточный гектар», сообщает DEITA.RU.

Претендовать на получение дальневосточной земли они смогут с 28 марта.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце 2018 года.

Документ устанавливает возможность отдавать в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Земля будет передана в собственность при условии получения ими российского гражданства по упрощённой схеме.

Заявлено, что данные нововведения будут стимулировать соотечественников на переезд в Россию, в частности на Дальний Восток.

Андрей Горюнов