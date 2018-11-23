Опрометчивое высказывание сделала бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье, сообщает DEITA.RU.

Она заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Столье объяснила свои слова тем, что люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, "а не лицезреть быдло".

Слова экс-супруги депутата настолько возмутили интернет-сообщество, что позднее пост со словами Столье пришлось удалить из соцсетей.

Напомним, некоторые представители так называемого высшего общества имеют свойство говорить и делать что-либо, не принимая в расчет чувства и мнение окружающих людей. Так, жена подмосковного депутата Оксана Яковлева, которая по совместительству еще и начинающая певица, блокировала одну из полос движения на МКАД из-за съемок своего нового клипа. При этом девушку совершенно не волновала внушительная пробка, образовавшаяся из-за ее танцев.

Таисия Масина