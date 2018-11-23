Российское экспертное сообщество обсуждает причины введения налога на самозанятых граждан во всех регионах России с 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Налог на самозанятых граждан во всех регионах России может быть введен уже с 2020 года. Ранее правительство предполагало вводить налог постепенно, в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года.

Как считает руководитель проектов, направление «Налоги и право» Группы компаний SRG Маргарита Есипова: «Пока рано судить об успешности эксперимента, но так как статистические данные подтвердили готовность граждан регистрироваться в качестве самозанятых, можно говорить, что для регионов это однозначное подтверждение нового источника пополнения бюджета».

По мнению эксперта, именно регионы и заинтересованы в распространении данного налога.

«Хотя для граждан, стоит сказать, также имеются преимущества. По сравнению с наемными сотрудниками самозанятые платят 4% (и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам). Вместо привычных 13% НДФЛ», - говорит Маргарита Есипова.

Как считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве России Александр Цыганов, введение налога раньше планируемого срока - это своеобразное признание налогового эксперимента успешным или, как минимум, необходимым и полезным для бюджета. «Минфин сообщал, что за первые две недели действия закона в 2019 году зарегистрировалось более 8000 человек. При сохранении этой динамики и противодействии использования закона о самозанятых предпринимателями для "серой" минимизации налогового бремени, можно говорить об определенном успехе. В то же время, такое скоротечное изменение сроков проведения эксперимента может насторожить сомневающихся и усилить недоверие к этой инициативе», - говорит Александр Цыганов.

«Еще одной причиной распространения закона на всю Россию может рассматриваться необходимость обеспечения равенства всех граждан в различных регионах, равно как учет возможных перетоков платежей от регионов, не включенных в эксперимент по налогообложению самозанятых, в регионы, участвующие в нем. Также следовало бы дополнительно приложить усилия по защите прав самозанятых в их отношениях с нанимателями в случае их надлежащей регистрации. Не секрет, что условия и договоренности часто нарушаются, находятся предлоги или реальные причины, чтобы не заплатить после выполнения работ или оказания услуг. Если самозанятый поверит в свою защищенность, то он, конечно, будет регистрироваться и платить налоги», - считает Александр Цыганов.

Дмитрий Санников