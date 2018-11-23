Лучше всего выбрать место, удовлетворяющее вашим запросам, сообщает DEITA.RU.



Эксперты гражданской авиации дали несколько советов о том, где лучше расположиться в самолёте. Мнением специалистов поделилось издание The Sun.

Для тех, кто боится турбулентности, лучше занимать места посередине салона и рядом с крыльями: тогда вас будет меньше беспокоить тряска.

Тем, кто использует полёт в качестве возможности спокойно отдохнуть и поспать – лучше избегать мест у окна. Обычно они более шумные, чем сидения у прохода.

Если боитесь простуды – тогда выбирайте самые тёплые места, которые находятся в задней части салона. Холоднее всего у сидений рядом с аварийными выходами.

Дмитрий Шевченко