Приморские специалисты по недвижимости выдвинули опасения, что стоимость жилья в 2019 во Владивостоке может значительно вырасти. Эксперты считают, рост цен может составить до 30%, сообщает DEITA.RU.

Владивосток традиционно находится в топе рейтинга по стоимости жилья в России. Но это не предел, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы цена квадратного метра в дальневосточной столице будет расти. Одну из причин возможного повышения стоимости за один квадратный метр жилплощади риэлторы связывают с новым статусом города: «Из-за переноса столицы ДФО во Владивосток в ближайшие 3-4 года цены на недвижимость, скорее всего, поднимутся. Насколько - точно сказать не могу, все зависит от того, какой контингент людей сюда переедет. Если это будут руководители крупных государственных и коммерческих организаций, то сначала вырастет спрос на жилье бизнес-класса, а вслед за этим цепная реакция потянет средний сегмент рынка и эконом», - поделился мнением специалист по сделкам с недвижимостью Михаил Кузьменко.

Он считает, что пропорционально росту цен на жилье повысится и стоимость аренды комнат, квартир и домов. По его словам, коммунальные платежи поползут вверх в ближайшие годы: «Как известно, застройщик всегда вбивает в себестоимость проекта расходы на топливо, стройматериалы и электроэнергию. Насколько мне известно, в этом году предрекают очередной скачок цен на бензин, из-за повышения НДС уже начали расти цены на строительные материалы, а коммунальные платежи повышаются у нас традиционно каждый год. Поэтому как минимум 2% роста на новое жилье столице Дальнего Востока обеспечено. Но, скорее всего повышение будет более внушительное».

Напомним, что в 2018-м российские специалисты проанализировали сроки окупаемости квартир в крупных российских городах и пришли к выводу, что самый благоприятный город для сдачи квартир в аренду - Ульяновск. Владивосток в этом рейтинге занял одну из последних строчек - при средней цене за квартиру в 2,2 миллиона рублей, срок ее окупаемости составит от 18 до 20 лет.

Максим Низкодубов