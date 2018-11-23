Некоторые жители Владивостока останутся без электричества и холодной воды во вторник, 12 марта, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.
Света не будет с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:
Ленинский район
Фадеева ул. 1А
Первомайский район
40 лет ВЛКСМ ул. 1, 11, 3, 5, 7, 9
50 лет ВЛКСМ ул. 2, 4
Борисенко ул. 2, 4, 6, 6А
Добровольского ул. 13, 15
Монтажная ул. 13
Пацаева ул. 1/3
Полярная ул. 1/2
Советский район
Главная ул. 17, 30, 32, 17А, 21Д, 21В, 23Б, 23, 30В, 32В, 32Б, 30/1, 23А, 30Б, 32Д
Главный пер. 1, 6, 5, 10, 8
Линейная 2-я ул. 4, 5, 7, 4А, 5А
Менделеева ул. 8
Путятинская ул. 12, 2, 3, 4, 5, 9
Пшеницына ул. 12, 2, 8
Рубинштейна ул. 1, 10, 10А, 10Б, 12, 14Б, 1А, 1Б, 3, 6, 6А, 7, 8, 4/6, 7А, 10В, 12А
Солнечная ул. 28, 30, 7А, 30В
Линейная 3-я ул. 8, 7, 41
Кроме того, по адресам Шевченко, 31д, 39-43, 68-80 с 09.00 до 18.00 не будет холодной воды.
Таисия Масина