Некоторые жители Владивостока останутся без электричества и холодной воды во вторник, 12 марта, об этом DEITA.RU сообщили в городских службах.

Света не будет с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Фадеева ул. 1А

Первомайский район

40 лет ВЛКСМ ул. 1, 11, 3, 5, 7, 9

50 лет ВЛКСМ ул. 2, 4

Борисенко ул. 2, 4, 6, 6А

Добровольского ул. 13, 15

Монтажная ул. 13

Пацаева ул. 1/3

Полярная ул. 1/2

Советский район

Главная ул. 17, 30, 32, 17А, 21Д, 21В, 23Б, 23, 30В, 32В, 32Б, 30/1, 23А, 30Б, 32Д

Главный пер. 1, 6, 5, 10, 8

Линейная 2-я ул. 4, 5, 7, 4А, 5А

Менделеева ул. 8

Путятинская ул. 12, 2, 3, 4, 5, 9

Пшеницына ул. 12, 2, 8

Рубинштейна ул. 1, 10, 10А, 10Б, 12, 14Б, 1А, 1Б, 3, 6, 6А, 7, 8, 4/6, 7А, 10В, 12А

Солнечная ул. 28, 30, 7А, 30В

Линейная 3-я ул. 8, 7, 41

Кроме того, по адресам Шевченко, 31д, 39-43, 68-80 с 09.00 до 18.00 не будет холодной воды.

Таисия Масина